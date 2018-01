Deze kinderen zien weinig, maar gaan toch naar het theater

Hoe is het om naar een theatervoorstelling te gaan als je die niet kunt zien? Destiny, Precious en Nuri hebben daar mee te maken. Destiny is helemaal blind en Precious en Nuri kunnen bijna niets zien.

Speciaal voor hen is er een show waarbij ze eerst van alles in het theater mogen voelen. Ook mogen ze vragen stellen aan de acteurs.

Koptelefoon

Als de voorstelling is begonnen, horen ze via een koptelefoon wat er allemaal in de zaal gebeurt. Door al die trucjes snappen ze de voorstelling veel beter en is het een stuk leuker om naar het theater te gaan.