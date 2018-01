In november hebben kinderen een bommelding gedaan bij de politie in Breda. Dat is vandaag bekendgemaakt.

De politie kreeg twee telefoontjes waarin gedreigd werd met een explosie bij een kinderdagverblijf. Iedereen moest het gebouw uit. Wegen in de omgeving werden afgesloten.

Geen straf

Nu blijkt dus dat kinderen achter de telefoontjes zaten. Ze hebben een flinke waarschuwing gekregen, maar geen straf.