Kinderen geven anoniem commentaar via Sayat.me

Hartjes op Instagram, duimpjes op YouTube en likes op Facebook. Het kan een goed gevoel geven als je via social media complimentjes krijgt.

Als je nog meer wil horen van je volgers, kun je de app Sayat.me gebruiken. Oftewel; zeg het me. Die kun je bijvoorbeeld koppelen aan je Insta-account. Via 'Say at me' kunnen je volgers anoniem vertellen wat ze van je vinden. Veel kinderen gebruiken de app al.

Negatieve berichten

Maar niet iedereen zegt aardige dingen. Soms krijgen kinderen ook haat-comments. Volgens deskundigen is het logisch dat kinderen Sayat.me willen gebruiken. Maar ze zeggen ook dat kinderen er onzeker van kunnen worden.

Brugklassers van het Scala College in Alphen aan den Rijn gebruiken 'Say at me' ook. Wat vinden zij van de app en denken ze dat het kwaad kan?