Oude tekening blijkt van kunstenaar Van Gogh

Er is een oude tekening ontdekt van Vincent van Gogh, een van de beroemdste schilders van Nederland. De tekening heet 'De heuvel van Montmartre met steengroeve' en is gemaakt in 1886.

Onderzoek

De tekening is jaren geleden naar het Van Gogh Museum gebracht. De eigenaar van de tekening wilde weten of deze door de schilder was gemaakt. Deskundigen van het museum hebben dat onderzocht en weten het nu zeker; de tekening is inderdaad van Van Gogh.

Van Gogh

De Zonnebloemen en De sterrennacht zijn een paar voorbeelden van bekende Van Gogh-schilderijen. De schilder leefde zo'n 150 jaar geleden. Hij staat vooral bekend om zijn typische schilderstijl: