Lasse (12) bouwt en verkoopt z'n eigen longboards

Lasse van 12 maakt z'n eigen longboards en verkoopt ze via z'n eigen webshop. Hij heeft er al zes gemaakt, waarvan eentje nu zelfs in Australië rondrijdt.

Zelf aangeleerd

Longboards maken doet Lasse al bijna een jaar. Hij heeft het zichzelf aangeleerd. Lasse kwam op het idee, toen zijn vrienden longboards mee hadden genomen naar school. Hij besloot er zelf eentje te bouwen.

Droom

Het bedrijfje van Lasse groeit, en daarom is het soms best hard doorwerken. Zijn droom? "Een eigen fabriekje beginnen en echt groot worden en veel bestellingen krijgen, dat lijkt me heel vet", zegt Lasse.