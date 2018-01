Nura (11) heeft geleerd haar angst te overwinnen

Spinnen, clowns of kleine ruimtes. Bijna iedereen is wel ergens bang voor. Maar sommige mensen zijn zo bang, dat het thuis of op school voor problemen zorgt. In Groningen is een speciaal centrum waar kinderen sneller van hun angsten afgeholpen kunnen worden: de durfpoli.

Een van de kinderen die naar de durfpoli gaat is Nura van 11 jaar. Zij was heel bang voor spinnen, maar inmiddels is die angst een stuk minder geworden.

Stap voor stap

Stapsgewijs leren de kinderen om van hun angsten af te komen. Als iemand bijvoorbeeld bang is voor spinnen, leert-ie eerst om naar een spin achter glas te kijken. Als dat goed voelt, kan de volgende stap zijn dat de spin los loopt. En veel kinderen durven de spin uiteindelijk zelfs aan te raken.

Meer durfpoli

Volgens artsen werkt de durfpoli in Groningen heel goed. Maar ze willen blijven testen hoe de kinderen het beste geholpen kunnen worden. Daarom komt er ook een in Leeuwarden en Drachten.