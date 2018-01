Is een waarschuwing op energiedrankjes een goed idee?

De regering gaat onderzoek doen naar de gevaren van energiedrankjes. De staatssecretaris die over gezondheid gaat, wil ook kijken of het een goed idee is om op de verpakking te waarschuwen. Net als bijvoorbeeld bij sigaretten.

Maandag riepen kinderartsen op om energiedrankjes voor kinderen te verbieden. In de drankjes zit veel cafeïne en suiker. Te veel daarvan kan zorgen voor slapeloosheid of voor last van je hart. In het volgende filmpje zie je er meer over: