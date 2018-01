Agenten maken rap over hun wijk

'Zit je persoonlijk diep in de shit? Vertel dan aan ons waar je mee zit'. Dat is één van de regels uit een rap van de politie in Den Haag.

Agenten maakten een rap over hun werk zodat jongeren de politie beter begrijpen. In de rap gaat het over de Schilderswijk, Rivierenbuurt en Stationsbuurt in Den Haag.

Advies van jongeren

Op Facebook zeggen de agenten dat ze willen connecten met jongeren. Daarom hebben ze aan jongeren advies gevraagd over de tekst en beat van de rap.

Veel mensen reageren enthousiast op de rap, maar er is ook kritiek.