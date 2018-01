Basisschool krijgt nieuwe naam vanwege geschiedenis

De J.P. Coenschool in Amsterdam krijgt een nieuwe naam. De leraren en ook sommige ouders vinden de naam niet meer bij de school passen.

Jan Pieterszoon Coen

De school is vernoemd naar Jan Pieterszoon Coen, een belangrijk figuur uit de geschiedenis van Nederland.

Ongeveer 400 jaar geleden werkte hij bij de beroemde VOC. Dat was een soort groot bedrijf dat met schepen naar Azië ging om te handelen in kruiden en specerijen. Coen verovert veel gebied. Daardoor wordt Nederland in die tijd erg machtig en erg rijk.

Geweld

Het veroverde gebied wordt in die tijd Nederlands-Indië genoemd. Maar de verovering gaat niet zonder geweld. Dorpen worden platgebrand en de oorspronkelijke bewoners van Nederlands-Indië worden vermoord of moeten als slaaf werken voor Nederland.

Past er niet bij

Juist daarom vindt de directrice van de school dat de school voortaan anders moet heten. Ze zegt dat op de basisschool kinderen van alle culturen welkom zijn, en dat de naam van deze man daar niet goed bij past.

Het is nog niet duidelijk hoe de school dan wél gaat heten.