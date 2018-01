Kinderen spelen een game tegen sexting

Kinderen die seksuele foto's of blootfoto's doorsturen naar iemand anders. Bijvoorbeeld via Snapchat of WhatsApp. Sexting heet dat.

Spel

De politie ziet het steeds vaker en vindt dat het moet stoppen. Daarom hebben ze een spel gemaakt waarin kinderen de gevolgen van sexting leren.

Grap

Bij sexting is de foto vaak bedoeld voor één iemand, maar is hij op een of andere manier ook bij iemand anders terechtgekomen. Kinderen sturen de foto door voor de grap, bijvoorbeeld omdat ze iemand voor schut willen zetten.

Ook bij jonge kinderen

Sexting gebeurt vooral bij oudere kinderen rond de 16 en 17 jaar, maar soms ook bij jongere kinderen. Bijna een kwart van de jongeren zegt wel eens iemands blootfoto te hebben gekregen.