STORM: Code oranje in bijna heel Nederland

Het gaat vandaag behoorlijk stormen. Tot 14:00 uur in de middag is het weer het heftigst.

Windstoten

Aan de kust kunnen windstoten van 100 tot 130 kilometer per uur voorkomen. Verder kan er in Drenthe en Groningen een beetje natte sneeuw vallen. Voor de zekerheid rijden er minder treinen en vliegen er minder vliegtuigen.

Oranje

Vanaf 09.00 uur is code oranje afgekondigd voor het bijna heel Nederland. Dat is een waarschuwing voor gevaarlijk of extreem weer en betekent dat je extra voorzichtig moet zijn als je naar buiten gaat.