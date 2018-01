Nieuw: appen met brugklassers over schoolkeuze

De meeste achtstegroepers bezoeken veel open dagen om de middelbare school te kiezen die het beste bij ze past. Dan mag je ook vragen stellen, maar voor sommige kinderen is dat best spannend. In Woerden hebben ze daar iets op bedacht.

WhatsApp

Het Minkema College in Woerden heeft een app-spreekuur bedacht. Achtstegroepers kunnen dan via WhatsApp alles vragen aan brugklassers.

Goed idee?

Vind jij het een goed idee van de school in Woerden of is het veel beter om het gewoon in het echt te vragen? Reageer op de stelling: