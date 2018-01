Kinderen kunnen geen energiedrank meer kopen in Britse Aldi

Kinderen onder de 16 jaar kunnen vanaf 1 maart geen energiedrank meer kopen bij de Aldi in Groot-Brittannië.

Iedereen die energiedrank wil kopen en er jonger uitziet dan 16 jaar, moet voortaan zijn ID-kaart laten zien. Ook andere supermarkten hebben die regel al.

De Britse regering onderzoekt of ze de drankjes helemaal gaan verbieden voor kinderen.

Nederland

Ook in Nederland is er discussie over energiedrankjes. De staatssecretaris wil kijken of het een goed idee is als er voortaan een waarschuwing op de verpakking staat.