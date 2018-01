Ibo (11) en Abel (9) moeten hun huis uit door de aardbevingen

Ibo (11) en Abel (9) wonen in Groningen, midden in het gebied waar vaak aardbevingen zijn. Laatst gebeurde het nog toen ze met hun opa in de auto zaten. Zij en heel veel andere Groningers willen dat de aardbevingen stoppen.

Ibo en Abel moeten zelfs een tijdje hun huis uit en in een tuinhuisje wonen. Hun huis is erg beschadigd door de aardbevingen en daarom is het niet veilig om er te wonen.

Fakkeltocht

Daarom is er vanavond een grote fakkeltocht om te protesteren tegen het boren naar gas in Groningen. De aardbevingen zijn namelijk ontstaan door dat boren.