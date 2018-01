Misschien had jij er ook wel last van vanmorgen op de fiets: gladde wegen. Sommige straten waren bedekt met een laagje ijs en zagen eruit als een ijsbaan.

Toch was niet op alle plekken even goed te zien hoe glad de weg was. Daardoor gebeurde er veel ongelukken.

Opletten

Later vandaag verdwijnt de gladheid, maar vannacht en morgenochtend moeten weggebruikers weer goed opletten. Ook dan wordt er weer gladheid op de weg verwacht.