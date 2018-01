Kensington wint Popprijs en Boef zegt sorry

De Utrechtse rockband Kensington heeft de Popprijs 2017 gewonnen. Dat is de prijs voor de band of artiest die het afgelopen jaar erg belangrijk is geweest in de Nederlandse popmuziek.

Boef

Voordat Kensington de prijs kreeg gaf Boef een optreden met een speciale rap. Daarin bood hij nog een keer zijn excuses aan voor zijn beledigende opmerkingen over vrouwen.

In de nieuwe rap, zegt hij sorry: 'Wat ik zei was fout. Wij vinden vrouwen echt niet minder ofzo.'

Opgelucht

Naast de excuus-rap deed Boef veel van zijn hits en het publiek deed vrolijk mee. En dar was Boef best opgelucht over. Na zijn optreden zij hij tegen het publiek: "Natuurlijk had ik van tevoren spanning over jullie reactie, maar ik hou van jullie."