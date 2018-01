Politie in Almelo vindt dinosaurus in kanaal

Een hondenbegeleider van de politie in Almelo keek raar op toen hij met één van de politiehonden ging wandelen. In het kanaal waar hij langsliep, zag hij een monster zwemmen.

Toen de agent goed keek, zag jij dat het een opblaasbare dinosaurus was. De hond was in ieder geval niet onder de indruk van het nep-monster en ging er gezellig naast liggen. Via social media deelde de agent deze foto van de politiehond met de dino.