Gedoe tussen jurylid Anouk en kandidaat The Voice

Er is gedoe tussen The Voice jurylid Anouk en één van de kandidaten. In de show van afgelopen vrijdag kreeg kandidaat Kira Dekker flinke kritiek van Anouk. Sommige mensen vinden dat Anouk met haar opmerkingen te ver ging.

Slecht optreden

Volgens Anouk gaf Kira een slecht optreden en hoort ze niet thuis in de show. "Er zijn mensen uit de vorige aflevering vertrokken, die zingen tien keer beter dan jij.", zei Anouk.

Kira's coach Miss Montreal, was het ermee eens dat Kira niet goed genoeg zong en stuurde haar naar huis.

Chocolade

Op Twitter reageerde Kira met: "Ik ga een stuk chocolade eten, als ik dik word is het de schuld van Anouk."