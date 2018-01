Grote zorgen over Roma-kinderen

Kinderen die niet naar school gaan, van hun ouders moeten stelen en keer op keer worden opgepakt worden door de politie. Het gebeurt bij tientallen Roma-kinderen in Nederland. Deskundigen maken zich daar grote zorgen om.

Vooroordelen

De meeste Roma wonen in Hongarije en Roemenië. Maar veel van hen trokken verder Europa in. In de landen waar zij wonen worden ze vaak slecht behandeld. Ze worden gediscrimineerd en er zijn vooroordelen over hen.

Veel Roma hebben het dus niet makkelijk. Met een grote groep gaat het goed. Maar er zijn dus ook problemen.