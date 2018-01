Deze kinderen werken bij de politie

In steeds meer steden werken kinderen samen met politieagenten. Ze helpen de politie bijvoorbeeld bij snelheidscontroles in de buurt. Of bij grote evenementen.

De politie is blij met de hulp van de politiekids. Ze denken dat de politie en kinderen zo een betere band krijgen.

Voetbalwedstrijd

Gisteren kwamen de politiekids in Zwolle in actie tijdens een wedstrijd van voetbalclub PEC Zwolle.

Op de site van de politiekids kun je zien of er ook in jouw stad politiekids zijn en hoe je je kunt aanmelden.