Jelle van Gorkom is ontwaakt uit zijn coma. De BMX'er had op 9 januari een zwaar trainingsongeluk en was sindsdien buiten bewustzijn.

De olympisch kampioen is gelukkig ook niet meer in levensgevaar. Artsen maken zich nog wel zorgen over zijn longen en zijn hersenen. Hij kan nog niet praten, maar reageert wel. Bijvoorbeeld door zijn duim op te steken.

Geschrokken

Na het ongeluk reageerden veel sporters geschrokken. In het volgende filmpje zie je er meer over: