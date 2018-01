Er gaan niet alleen 33 topsporters naar de Olympische Spelen. De Nederlandse Michiel de Ruiter gaat naar de Winterspelen om sneeuw te maken!

In Zuid-Korea sneeuwt het maar 10 dagen per jaar en dat is niet genoeg voor zo'n groot sporttoernooi. Daarom vliegt Michiel naar de Winterspelen om de pistes wit te maken. Eerder maakte hij al sneeuw voor films en reclames.