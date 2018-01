Rapper Ronnie Flex gaat een afkickkliniek in. Dat vertelde hij gisteren op Instagram.

Iedereen die wil, mag hem een brief schrijven.

Wietverslaving

De rapper is verslaafd aan wiet en wil daar graag van af komen. In 2015 stopte hij even met wiet roken omdat hij meedeed aan Expeditie Robinson. Maar daarna begon hij weer.

In een interview met het Jeugdjournaal in juli 2017 vertelde Ronnie al dat hij best veel wiet rookte.