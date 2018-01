Een man in Brabant heeft gisteren een dikke boete gekregen. De reden? Hij had 500 opgeblazen ballonnen in zijn auto!

Omdat de ballonnen ook voor de voorruit en rond het stuur zaten, kon de man nog maar moeilijk naar buiten kijken. Dat is niet veilig, en daarom gaf de politie hem een boete van 230 euro.

Basisschool

De man was onderweg naar een basisschool. De school had de ballonnen besteld voor een feestje.