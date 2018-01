Loslopende kangoeroe gevangen in Maastricht

De politie heeft in de buurt van het vliegveld van Maastricht een kangoeroe gevangen. Het dier sprong gewoon rond op straat.

Australiëlaan?!

Vooral de plek waar het dier werd gevangen is opvallend. Het gebeurde namelijk op de Australiëlaan. Die straat is vernoemd naar het land waar kangoeroes oorspronkelijk vandaan komen.

Wallaby

Het gaat om een jonge wallaby. Dat is een soort kleine kangoeroe. Het ontsnapte dier is weer teruggebracht naar zijn baasje. Die woont in een dorp in de buurt. Het is in Nederland niet verboden om een wallaby te houden.