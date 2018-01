18 jaar gevangenis voor tenniscoach die moord pleegde

Vandaag was een belangrijke uitspraak in de rechtbank. Oud-tenniscoach Mark de J. moet 18 jaar de gevangenis in. De rechtbank is ervan overtuigd dat hij een rijke zakenman heeft vermoord.

Wat is er gebeurd?

Op 4 maart 2016 wordt zakenman Koen Everink in zijn eigen huis vermoord. De politie heeft al snel een verdachte: Mark de J. Hij is een goede vriend van Koen Everink en hij heeft veel geld van hem geleend.

Mark de J. had dat geld nodig omdat hij verslaafd was aan gokken. De twee hadden afgesproken dat Mark de J. die schulden op 4 maart zou terugbetalen.

Juist daarom denkt de rechtbank dat hij de moord heeft gepleegd. Ook hebben ze bloedsporen van de zakenman in zijn auto gevonden. En hij had opeens het dure horloge van Everink om.

Onschuldig

Mark de J. zei vanaf het begin dat hij onschuldig was. Vier andere mannen zouden het hebben gedaan. De rechtbank denkt dat hij liegt.