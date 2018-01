Bij het maken van een natuurfilm denk je misschien niet aan een plek in de stad. Maar dat is precies de plek die de makers van een nieuwe natuurfilm hebben gekozen. De Wilde Stad heet de film en gaat dus over planten en dieren in een grote stad. Vanavond gaat de de film in première.

Waar je ook een natuurfilm maakt, het blijft vaak knap lastig. We hebben daarom drie vragen over hoe de makers van zulke films dat aanpakken.