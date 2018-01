Belangrijke prijs voor musical over Annie M.G. Schmidt

De Musical over kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt is uitgeroepen tot de beste musical van het afgelopen jaar. Dat werd gisteravond bekendgemaakt tijdens de Musical Awards.

Was Getekend, Annie M.G. Schmidtheet de musical en het gaat over het leven van de Nederlandse schrijfster. Ze schreef in haar leven veel bekende kinderboeken zoals Minoes, Pluk van de Petteflet, Abeltje en Jip en Janneke. Ze leeft al jaren niet meer, maar nog steeds worden er veel van haar boeken verkocht.

Lion King

Niet alleen een professionele jury reikte prijzen uit, ook het publiek mocht stemmen op de musical die zij het beste vonden. Die publieksprijs ging naar de musical The Lion King.