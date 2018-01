Nederlandse spionnen betrappen Russische hackers

Nederlandse spionnen hebben Amerika gewaarschuwd voor Russische hackers. Die wilden uit de computers van Amerikaanse politici belangrijke informatie stelen. De Nederlandse spionnen kwamen daar achter.

Beveiligingscamera's

Het begon drie jaar geleden toen hackers in Rusland probeerden belangrijke informatie te stelen van Amerikaanse politici.

Wat de hackers niet wisten, is dat ze in de gaten werden gehouden door Nederland. Nederlandse spionnen hadden namelijk de beveiligingscamera's en het computersysteem in het Russische kantoor gehackt.

Waarschuwen

Nederland waarschuwde de Amerikanen. Maar toch lukte het de Russische hackers om ook binnen te dringen in de Amerikaanse computers.

Trump

Veel mensen denken dat Rusland zich wilde bemoeien met de Amerikaanse politiek. De Russen zouden Donald Trump met de gestolen informatie geholpen hebben om president te worden. Of dat zo is, wordt nog steeds onderzocht.