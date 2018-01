Zo werkt het grootste dna-onderzoek ooit

Wat is er gebeurd?

Bijna 20 jaar geleden is Nicky van 11 op kamp vlakbij de Limburgse plaats Heerlen. Ze kamperen op de heide. 's Ochtends is de jongen ineens uit zijn tent verdwenen.

Later wordt hij dood terug gevonden in het natuurgebied. Wat er is gebeurd is niet duidelijk en de politie start een groot onderzoek. Maar jarenlang lukt het ze niet de dader te vinden. Door dit nieuwe onderzoek met nieuwe technieken, hopen ze dat het nog wel lukt.