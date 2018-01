Kinderen bedenken eigen 'Wie is de Mol?'

De gekte rondom Wie is de Mol? is weer losgebarsten. Gemiddeld kijken zo'n 2,5 miljoen mensen naar het programma en kijkers piekeren zich suf over welke kandidaat de geheimzinnige mol is. Ook kinderen doen daar fanatiek aan mee.

Reageer op de stelling: Wie is de Mol? is het spannendste programma op televisie.

In Wie is de mol? krijgt een groep bekende Nederlanders allerlei opdrachten van presentator Art Rooijakkers. Het lijkt alsof iedereen samenwerkt, maar er is één speler die stiekem alles wil laten mislukken. Dat is de mol.

Kinderen uit groep 8D van de Sint Jozef-school in Nootdorp zijn fan van het programma en bedachten hun eigen versie van Wie is de Mol? Dat spelen ze nu in de pauzes.