Jongen (17) neergeschoten in buurtcentrum Amsterdam

Midden in een Amsterdamse woonwijk is vrijdagavond een schietpartij geweest. Het gebeurde in een buurtcentrum bij een speeltuin, waar ook veel kinderen aanwezig waren.

Stage

Het slachtoffer van de schietpartij is een jongen van 17. Hij liep stage in het buurtcentrum. Het is nog onduidelijk waarom hij werd doodgeschoten. De jongen was niet bekend bij de politie.

Heftig

Twee maanden geleden was er ook al een schietpartij in de buurt. Kinderen in Amsterdam zijn best geschrokken van het nieuws. Zij kunnen, als ze willen, met hulpverleners praten.