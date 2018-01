Gedoe over shirtje ruilen na wedstrijd FC Utrecht - Ajax

Een raar moment op het voetbalveld gisteren na de wedstrijd FC Utrecht tegen Ajax. Voetballer Labyad van FC Utrecht wil zijn shirt ruilen met Ajax-speler Hakim Ziyech. Maar de teamgenoten van Labyad zijn daar duidelijk niet blij mee, want bij FC Utrecht hebben ze een enorme hekel aan Ajax.

Wat vind jij: is het logisch om ook na de wedstrijd geen vrienden te zijn? Of kun je na de wedstrijd best gezellig doen met de tegenstander? Reageer op onze stelling!