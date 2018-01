'De Luizenmoeder' door meer dan 2 miljoen mensen bekeken

Het programma is gemaakt voor volwassenen, maar veel kinderen die De Luizenmoeder hebben gezien, zijn enthousiast. Ze vinden het wel jammer dat de kinderen in de serie niet veel zeggen.

'Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent'. Het liedje van juf Ank is beroemd geworden. Het komt uit de populaire tv-serie De Luizenmoeder. Daar keken afgelopen zondag 2,4 miljoen mensen naar, dat is hartstikke veel.

Ilse Warringa is actrice die Juf Ank speelt had zoveel succes ook niet verwacht. Ze had voor het begin van de serie zelfs een nachtmerrie dat er niemand zou kijken. Verslaggever Lysette sprak haar over de serie.