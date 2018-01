Unieke vondst: baby-botten van 6000 jaar oud

In Nieuwegein is een bijzondere vondst gedaan: onderzoekers hebben de botten van een baby van 6000 jaar opgegraven. Het kindje lag in de armen van een vrouw die ook was begraven.

Op de foto is het lichaampje van de baby niet te zien. De botten lagen onder een laag klei. Nog nooit eerder werd in Nederland zo'n oud babylijkje gevonden.