Veel discussie over nieuwe donorwet

In Den Haag praat de Eerste Kamer over een belangrijk wetsvoorstel: de donorwet. In die wet staan nieuwe regels over het doneren van organen.

Hoe het nu is

Op dit moment zijn er drie opties waar je voor kunt kiezen:

1. Je wil wél donor worden. Dan vul je een formulier in.

2. Je wil niét donor worden. Dan vul je ook het formulier in.

3. Je doet niets. Als je overlijdt, moet je familie beslissen of jouw organen wel of niet gedoneerd mogen worden.

De mogelijke nieuwe wet

In het nieuwe wetsvoorstel is iedereen automatisch wel orgaandonor. Je hoeft geen formulier meer in te vullen. Alleen als je geen donor wil zijn, moet je een formulier ondertekenen.

De bedenkers van de wet hopen dat zo meer mensen orgaandonor worden. Je kunt orgaandonor worden als je 18 jaar of ouder bent.

Tekort aan donoren

Er is in Nederland een groot tekort aan orgaandonoren. Ieder jaar overlijden mensen omdat ze niet op tijd een nieuw orgaan kunnen krijgen.

Donornieren

Elise van 13 weet hoe belangrijk dat is. Ze was lange tijd erg ziek en moest een nieuwe nier. Die kreeg ze uiteindelijk van een donor. Milou zocht Elise in september op: