Een bijzonder gezicht in Zuid-Holland. Op het eiland Goeree-Overflakkee is een grote groep flamingo's neergestreken. Elk jaar vliegt de groep over uit Duitsland en overwintert hier in het Grevelingenmeer.

Niet alleen op warme plekken

Veel mensen denken dat flamingo's alleen op warme plekken leven. Maar sommige soorten leven zelfs bij min twintig graden.

Bijzonder

Kinderen vinden het best bijzonder dat er opeens zoveel vogelliefhebbers in hun dorp zijn.