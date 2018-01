Ontsnapte koe Hermien wordt even met rust gelaten

Goed nieuws voor koe Hermien. Ze wordt voorlopig met rust gelaten. De koe ontsnapte vorige week op weg naar de slager. Sindsdien proberen mensen haar te vangen, maar die houden daar nu mee op.

Verdovingspijltjes

Koe Hermien is volgens de dierenarts en de jager veel te gestrest. Daardoor werken verdovingspijltjes helemaal niet.

Over een paar weken gaan ze de koe op een andere manier proberen te vangen. Ze zetten dan koeien in een wei in de buurt. Ze hopen dat Hermien daar graag bij wil staan en uit zichzelf naar de wei gaat.

Op zoek

Vorige week ging Joris nog op zoek naar koe Hermien: