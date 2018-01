Volgende week beginnen de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Verslaggever Malou gaat er ook naartoe! Daarom ging ze nu vast langs bij kinderen die hier in Nederland op een Koreaanse school zitten.

De kinderen op de school zijn geboren in Zuid-Korea of hun familie woont er. Ze vinden het erg bijzonder dat de Winterspelen daar worden gehouden. En ze kunnen Malou meteen het een en ander over Zuid-Korea leren!