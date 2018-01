Aardbevingen zijn een groot probleem voor veel mensen in Groningen. Het beschadigd niet alleen huizen, maar zorgt ook voor een hoop stress. Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer dan 35.000 kinderen last hebben van de aardbevingen.

In de provincie Groningen waren vorig jaar zo'n 116 aardbevingen. Het komt doordat er in de provincie aardgas uit de grond wordt gehaald. De grond zakt in waardoor de bodem kan gaan trillen.