Ziekenhuizen willen dat sigaretten verboden worden

Twee grote ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen willen dat sigaretten verboden worden. De ziekenhuizen doen aangifte: ze willen dat de rechter besluit dat ze niet meer gemaakt mogen worden.

Ongezond

Roken is erg ongezond, dat weet je misschien wel. Iedere dag sterven er in Nederland 55 mensen door. Als je rookt heb je een grotere kans om longkanker te krijgen. Het ziekenhuis wil mensen met kanker beter maken, maar ze willen ook iets doen aan de oorzaak: de sigaretten zelf.

Keuze

Sigarettenmakers vinden dat rokers zelf verantwoordelijk zijn. Zij zeggen dat je kan kiezen of je wilt roken of niet. Maar volgens het ziekenhuis is dat niet helemaal waar, omdat in een sigaret veel verslavende stofjes worden gestopt.