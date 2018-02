Lege klassen: veel kinderen ziek door griepgolf

Je hebt het misschien wel gemerkt op school of misschien heb je er zelf wel last van: er zijn een heleboel mensen ziek. In klassen blijven veel stoelen leeg.

Griep-epidemie

Op dit moment gaat er een griep-epidemie door Nederland. Dat is zo als per 100.000 Nederlanders er meer dan 50 naar de huisarts gaan. Er is nu zelfs een heftige golf, want van elke 100.000 mensen zijn er nu al 165 bij de dokter geweest.

Jenthe

Maar de meeste mensen gaan niet naar de huisarts. Die blijven gewoon thuis. Ook Jenthe is ziek. Zij vertelt hoe dat is: