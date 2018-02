Schaatser Jan Smeekens draagt de vlag bij Olympische Spelen

A post shared by jan (@jansmeekens) on Feb 2, 2018 at 1:34am PST

De baas van het olympisch team vertelt dat Jan een harde werker is. Jan Smeekens dacht dat hij bij de vorige Spelen even dat hij een gouden medaille had gewonnen, maar dat bleek een fout met de tijdklok. Uiteindelijk won hij zilver. De baas vindt het bijzonder hoe hij met de teleurstelling is omgegaan.