De opa en oma van Jill (13) wonen in haar tuin

De opa en oma van Jill wonen niet ver weg in een verpleeghuis, maar in een huisje bij haar in de tuin. Als ze later niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen woont de familie van Jill dichtbij.

Verpleeghuis

Vroeger gingen oude mensen vaker naar een verpleeghuis als ze niet meer goed voor zichzelf konden zorgen. De regering wil nu dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis of bij familie blijven wonen.

Deskundigen

Volgens deskundigen denken steeds meer gezinnen erover na om samen met hun opa en oma te wonen. Soms zoals bij Jill met een huisje in de tuin, of bijvoorbeeld in een apart deel van het huis. Maar altijd bij elkaar in de buurt zijn kan ook irritant zijn. Daarom is het belangrijk om daar vooraf goed over na te denken.