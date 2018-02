Dit zijn de grootste YouTube-talenten volgens VEED

Donderdag werden de genomineerden voor de VEED Awards bekendgemaakt. Dat zijn de prijzen voor de beste YouTubers, Instagrammers en Musers. Vandaag kijken we naar de kanshebbers in de categorie beste nieuwkomers. Je ziet ze in het filmpje hierboven.

Nina

Een opvallende kanshebber is Nina Schotpoort. Ze is nog maar 11 jaar en vooral bekend van de app Musical.ly. Nu is ze dus ook genomineerd bij de talenten op YouTube.

Vorige maand gingen we nog bij Nina langs: