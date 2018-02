Je kunt nog een week stemmen op de Zapp Awards!

Binnenkort worden de Zapp Awards weer uitgereikt en je hebt nog een week de tijd om te stemmen! Je kunt niet alleen je favoriete programma kiezen, maar ook jouw favoriete presentator, artiest en YouTuber.

Best Online Jeugdcontent

Vandaag is er ook een extra categorie toegevoegd: Beste Online Jeugdcontent. En er is leuk nieuws voor het Jeugdjournaal. Onze app is ook genomineerd!

De uitreiking is op zaterdag 17 februari om 19:25 uur live op Zapp. En via DEZE PAGINA kun je stemmen.