Jesse en Jasmijn kunnen de vetste trucjes met een bal

Een beetje de bal hooghouden, dat kunnen de meeste voetballers wel. Toch kunnen ze waarschijnlijk niet zoveel trucjes als Jesse en Jasmijn.

Zij zijn namelijk de beste freestyle voetballers van Nederland. Bij freestyle voetbal draait het erom zoveel mogelijk vette trucjes te maken met een voetbal.

WK

Jesse en Jasmijn zijn zelfs zo goed dat ze naar het WK in Japan mogen. Daar strijden koppels tegen elkaar in korte wedstrijdjes. Ze moeten in korte tijd zo veel mogelijk bijzondere of moeilijke trucs laten zien.