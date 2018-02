Dwars: Lana en Jula willen naar dezelfde middelbare school

Lana en Jula zijn tweeling. Normaal gesproken doen ze alles samen. Maar volgend gjaar kan dat weleens veranderen. Ze gaan dan naar de middelbare school, en dan zou het kunnen dat ze niet naar dezelfde school mogen. En dat zit ze behoorlijk dwars.

Hoe zit dat?

In verschillende steden in Nederland wordt er geloot voor een plekje op middelbare scholen. Dat gebeurt omdat er te veel aanmeldingen zijn voor de school. Ook in Amsterdam, waar Lana en Jula wonen gaat dat zo.

De loting

Kinderen in groep maken een lijst met scholen waar ze graag naartoe willen. Iedere leerling krijgt een lotnummer. Als er genoeg plek is op de school, word je direct geplaatst. Maar als een school té populair is, worden er lootjes getrokken.

Dan kan het gebeuren dat Lana en Jula allebei een ander lotnummer krijgen. En dus kunnen ze op een andere school ingeloot worden. Verslaggever Youssef gaat kijken of hij dit op kan lossen.