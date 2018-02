Het gaat de komende dagen vriezen!

Zorg ervoor dat je een dikke jas aandoet de komende dagen en vergeet je wanten niet. Het gaat namelijk vriezen!

Niet overdag, maar wel 's nachts is de temperatuur onder 0. Het wordt vannacht bijvoorbeeld tussen de -3 en -7 graden.

Schaatsen

Vanavond zie je in het Jeugdjournaal ijsmeester Wim. Hij is al druk bezig met de ijsbaan in het dorpje De Lier. Met een beetje geluk kunnen mensen daar morgen of overmorgen schaatsen, maar dan moet er nog wel een hoop gebeuren.

Jouw mening

Vind jij het leuk als het zo koud wordt? Of mag van jou de lente al beginnen? Reageer op onze stelling!