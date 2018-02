'Nu ik het voor de tweede keer zie vind ik het nog heftiger'

Goed nieuws voor Zara (12) en Annemijn (14). Na een lange tijd wachten krijgen ze eindelijk een nieuw huis. Dat was nodig, want door de aardbevingen in Groningen was hun oude huis niet veilig meer.

De Stille Beving

Het zou kunnen dat je Zara en Annemijn nog kent uit het Jeugdjournaal. Vorig jaar waren vertelden ze aan ons hoe hun leven veranderd is. Ze woonden toen in een huisje in de tuin.

In die tijd werd er een film gemaakt over hun leven. De Stille Beving heet die film. Deze week was de film nog een keer op televisie. Zara en Annemijn vonden het best heftig om die film nog een keer te zien.

Regeringsplannen

Deze week heeft de regering gezegd dat ze mensen in Groningen beter gaan helpen. Er komt meer geld en er zal minder naar gas worden geboord. Want juist door die gasboringen ontstaan de aardbevingen. Maar de mensen in Groningen, en ook Zara en Annemijn, willen dat eerst zien voordat ze het geloven.